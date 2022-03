Rassegna Stampa | Cioffi ha idee chiarissime / La strada verso la salvezza

L'avversario che arriverà alla Dacia Arena di Udine è il Cagliari allenato da Walter Mazzarri, si parla di una squadra che sta facendo un girone di ritorno a ritmi molto elevati e che non vede l'ora di poter esultare per la salvezza.

Nessuna delle due squadre si può permettere delle distrazioni, dato che ogni passo falso potrebbe essere decisivo per cadere nel baratro e tirarsi su sarebbe a dir poco difficile. Non è un caso se tutti e due i mister stanno preparando l'incontro in maniera maniacale. Ecco le novità sulle due formazioni <<<