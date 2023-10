Udinese | Cioffi su Laki: “Gli ho chiesto se fosse ancora arrabbiato con me”

Oggi è il giorno di Gabriele Cioffi. Dopo essere stato per un breve periodo al Verona, l'ex tecnico dei friulani è pronto a tornare sulla panchina bianconera al posto di Andrea Sottil . Fatali per il tecnico piemontese è stato il pareggio in extremis del Lecce nel corso dell'ultima giornata di Serie A.

Le parole su Samardzic

Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore dell'Udinese, Gabriele Cioffi ha sdrammatizzato in merito al poco minutaggio concesso nella prima esperienza in bianconero a Lazar Samardzic, ancora non ai livelli che conosciamo oggi. Il tecnico toscano ha raccontato un simpatico siparietto avuto con il serbo dopo il primo allenamento: "Ieri al ristorante gli ho detto 'Sei ancora arrabbiato con me?' e mi ha risposto ridendo. Quindi credo si sia detto tutto e sarà lui a dirmi di cosa ha bisogno". Per non perderti nulla, Ecco la conferenza stampa integrale di Cioffi <<<