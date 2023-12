Udinese-Sassuolo | Cioffi: “Nessuna testa bassa. Success? E’ recuperato”

Abbiamo Masina, Perez, Kristensen, Kabasele, Guessand e Tikvic. Non siamo in emergenza e ho già deciso chi giocherà. Bisogna guardare a chi c'è e fare in modo che chi non c'è quando torna si deve impegnare per ritornare a essere titolare.

Da Monza a Verona io ho visto una squadra aggressiva, l'unica partita in cui ho deciso di aspettare è stata contro l'Inter per tanti motivi, uno dei quali è per evitare di prendere alti uomo a uomo. Nel momento storico in cui siamo noi era meglio aspettarli bassi, abbiamo preso un gol amaro e poi la squadra ha staccato. Non siamo quelli, al ritorno non so se affronteremo l'Inter così.