News Udinese – Gabriele Cioffi: ecco le parole d’addio del mister

Il team bianconero si avvicina alla prossima stagione. L'idea è sicuramente quella di migliorare, ecco il punto della situazione

Il team bianconero ha concluso la stagione da qualche giorno e l'idea per la maggior parte dei tifosi, ma anche per la società era quella di continuare il progetto intrapreso qualche mese fa. Sfortunatamente aveva delle idee diverse il tecnico Gabriele Cioffi, perché non è riuscito a trovare un accordo proprio con la dirigenza e di conseguenza l'addio si è mostrato come unica soluzione. Un momento difficile da affrontare, ma bisogna fare il massimo per poter restare competitivi e continuare a fare la differenza. I bianconeri hanno tutte le intenzioni del caso e non vedono l'ora di iniziare un nuovo percorso. Intanto ecco il comunicato d'addio da parte di quello che oramai si può definire come l'ex mister.