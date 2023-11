Udinese – Cioffi non ne può più: si ferma il difensore centrale

Gabriele Cioffi non ne può più e proprio in questi minuti è arrivata la conferma di stop da parte del difensore centrale. Ecco le ultime

Gabriele Cioffi non ne può più e proprio in queste ore è arrivata la conferma di stop da parte di un perno centralissimo della squadra. Stiamo parlando di un calciatore fondamentale e di conseguenza un problema difficilmente risolvibile.

Il protagonista dell'articolo è Jaka Bijol. Il centrale sloveno si sta confermando come uno dei migliori interpreti della difesa a tre, ma in questo periodo è costretto a fermarsi per via di un problema al piede. La possibilità che rimanga fuori per qualche settimana c'è. Questo sarebbe un vero e proprio disastro per mister Cioffi che perderebbe una delle pedine più importanti di tutta la rosa.