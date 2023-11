Notizie Udinese | Cioffi recupera i pezzi: Masina e Semedo in gruppo

Cioffi ritrova due pedine importanti per la gara di domenica contro l'Atalanta. Gara importante per dare continuità alla vittoria di S. Siro

L’Udinese ha ripreso oggi gli allenamenti dopo due giorni di stop concessi da mister Cioffi. Da oggi testa all’Atalanta e la settimana inizia in casa bianconera nel migliore dei modi. Diverse le notizie confortanti che arrivano dal Bruseschi. Masina oggi si è allenato con il gruppo, mentre Kristensen lavora ancora a parte. Le loro condizioni dovranno quindi essere attentamente valutate da qui a domenica, perchè uno dei due prenderà il posto dello squalificato Kabasele . Se si decidesse di non rischiare nessuno dei due, Cioffi potrebbe impiegare Ferreira come braccetto di destra in difesa, e spostare Perez a sinistra.

Buone notizie dal Bruseschi

Tornando alle buone notizie dal Bruseschi, oggi in gruppo, per la seconda settimana di fila, ha lavorato anche il lungodegente Ehizibue, che spera di rientrare prima di Natale. E, notizia del giorno, Cioffi ha conosciuto da vicino anche Vivaldo Semedo, per la prima volta di nuovo al lavoro con i compagni. L’attaccante portoghese ha giocato in campionato solamente 11 minuti nel finale di Udinese-Frosinone al posto di Thauvin, ma già lo scorso anno e nel precampionato ha dimostrato di avere qualità e grinta per poter essere utile alla squadra.