Roma-Udinese | Cioffi: “Rigori a Pereyra. A Thauvin non manca niente”

Gabriele Cioffi ha presentato il match in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. "La sosta è venuta quando doveva venire, ha portato energia perché essere convocati in nazionale è sempre una gioia, penso per esempio a Zemura che era alla prima volta. Bijol e Lovric hanno trovato una qualificazione storica. Per Samardzic c'è stata la qualificazione all'Europeo. In settimana con chi è rimasto abbiamo lavorato forte, è andato tutto come doveva".

Su Thauvin: "Non manca niente a Thauvin, così come a Pafundi, al momento Florian non fa parte delle mie scelte, ma dimostra ogni giorno di essere un campione in allenamento. Per lui la cosa più facile per lui sarebbe mollare, ha vinto un mondiale, un mondiale con le giovanili, cosa deve dimostrare ormai? Così come per Lucca, non manca niente neanche a lui, per me l'importante è che facciano durante la settimana, perché la cosa facile per chi non gioca è mollare".