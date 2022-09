Udinese, Cioffi rischia di non mangiare il panettone: ecco il sostituto | News

Dai numeri non si scappa. Le statistiche parlano chiaro. Il Verona ha subito 11 gol, ne ha segnati 6 e occupa il 14esimo posto in classifica. Adesso, però, la dirigenza veneta ha cominciato a guardarsi in giro. Ci sono 7 nomi per il post Cioffi. Non volevamo farvi perdere tempo, e li abbiamo raggruppati tutti all'interno di questa lista <<<