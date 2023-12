Inter-Udinese | Cioffi: “Success in dubbio. Lovric merita la titolarità”

" Andrei contro 30 anni di storia , non mi prendo una responsabilità del genere. Masina arriva da un infortunio lungo , non l'ho visto bene non per atteggiamento, perché è un elemento importante in spogliatoio e ci mette sempre il piglio giusto, ma l'ho visto indietro. Nelle ultime due settimane sta andando molto forte, non lo vedo più come quinto ma come braccetto, l'atteggiamento c'è, il lavoro anche, ora spetta al destino decidere quando potrebbe essere il suo momento".

"L'ultima volta con Pereyra non fu pretattica, il Tucu settimana scorsa non si è mai allenato, però mi ha detto che voleva giocare e l'ho messo in formazione, perché ti cambia l'umore della squadra un giocatore con lui, senza demeriti per i sostituti, perché chi gioca al suo posto ha fatto buone prestazioni. Lovric con me si è sempre allenato forte, non accettando la condizione di giocatore in panchina mostrando lavoro in settimana. Ad oggi mi ha dimostrato di meritarsi una maglia da titolare come intensità di allenamento e in partita quando subentrato, se dovesse capitare l'occasione di scendere in campo potrà dimostrare di meritarsi in futuro la maglia da titolare. Per Samardzic devono essere tutte partite importanti, non solo questa, sono convinto che farà una grande partita".