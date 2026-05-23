Un ex di livello che ha scritto delle pagine importanti della storia bianconera sia in positivo che in negativo. Una prima esperienza in cui la sua Udinese sembrava quasi infermabile, soprattutto nel finale di stagione ed una seconda parentesi in cui il team non è più riuscito a ritrovare quella continuità e di conseguenza si è dovuto fermare prima del termine naturale della stagione. Gabriele Cioffi, però, sembra essere pronto per rimettersi in mostra ed a lavoro nel mondo del calcio italiano, ecco tutti i dettagli su quella che potrebbe essere la prossima avventura sul campo da gioco.

La prossima avventura di Gabriele Cioffi

Cioffi, Ebosele, Thauvin

Gabriele Cioffi potrebbe ripartire dalla Cadetteria e più precisamente da una squadra che è arrivata ai play-off nel corso di quest'ultima stagione con l'ultimo posto a disposizione. L'Avellino sta cercando una nuova guida dopo i saluti di mister Ballardini e di conseguenza tra i tanti nomi messi sotto osservazione sembra esserci anche quello dell'ex Udinese ed Hellas Verona. Vedremo se questo affare prenderà quota e si organizzerà oppure sarà un'altra la prossima avventura del coach. Sicuramente per il team campano e per il coach sono ore infuocate in cui si cercherà di capire se effettivamente questo matrimonio può prendere quota.