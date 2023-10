Udinese | Pronti al Cioffi 2.0.! Ecco tutte le novità: dal modulo ai titolari

Cioffi è pronto a tornare in bianconero. Andiamo a scoprire le novità tattiche che porterà per far risalire in classifica i friulani

Arriviamo così all’attacco. Nella sua prima esperienza a Udine è proprio su questo reparto che Cioffi ha voluto puntare per svoltare la stagione. Il tecnico è noto per apprezzare, in avanti, una coppia composta da una punta fisica e da un attaccante mobile chiamato a svariare su tutto il fronte offensivo. Con ogni probabilità, in attesa di scoprire Davis, a ricoprire il ruolo di punta fisica sarà Lorenzo Lucca (con prima riserva Success). Un ruolo centrale, però, nella prima Udinese lo ebbe Deulofeu, che nel ruolo di punta mobile mise in seria difficoltà molte difese del nostro campionato. Con lo spagnolo ancora a lungo ai box, a prendere il suo posto sarà Florian Thauvin. L’ex Marsiglia è arrivato in Friuli lo scorso gennaio e dopo mesi di digiuno, ha trovato finalmente il primo gol in Serie A, durante la partita contro il Lecce, giocata due giorni fa.