News Udinese – Cioffi vs Italiano / Una partita imperdibile: ecco perché

Redazione

Il team bianconero è ancora in vacanza, giorni di pausa meritati per gli uomini di Gabriele Cioffi, che dopo un intermezzo di stagione molto difficile, sono tornati a vincere e convincere. Il merito è sia della società che è riuscita a capire il momento e il bisogno di un cambio di guida, che del tecnico stesso, perché ha inserito all'interno del team una cattiveria agonistica senza eguali. I risultati parlano chiaro, due vittorie schiaccianti contro Cagliari e Crotone, con otto gol segnati e nessuno subito, a cui va aggiunto il pareggio contro i rossoneri per 1-1. Domani si tornerà al lavoro e la società non potrà farsi trovare impreparata. L'avversario sarà tostissimo, parliamo di una delle squadre più in forma di tutto il campionato. Andiamo a vedere le ultime.

La Fiorentina

Il team guidato da Vincenzo Italiano esprime un gioco sublime e ci ha anche messo poco per applicarlo al meglio. La squadra è sempre ben posizionata in campo ed infatti è anche molto bella da vedere. Il tecnico non vuole dei cali di concentrazione e già a partire da questo pomeriggio la viola tornerà sui campi d'allenamento. Bisogna preparare al meglio il match contro l'Udinese, anche perché la squadra di Cioffi inizia a far paura a tutte la avversarie. La Fiorentina potrà fare affidamento su un nuovo innesto, stiamo parlando di Ikoné. Il giocatore francese è un vero e proprio talento che non vede l'ora di poter sbocciare. Chissà se partirà titolare già il sei di Gennaio.

L'Udinese

Al momento in casa friulana è ancora tutto molto tranquillo. Come detto in precedenza, solo domani la squadra tornerà ad allenarsi e sicuramente ci sarà l'occasione per vedere tutti all'opera. Tutti tranne uno, perché per ancora un mese e mezzo il trequartista Pereyra sarà alle prese con l'infortunio alla spalla. Marino lo sa e sta cercando un valido sostituto sul mercato. I dettagli delle trattative intavolate <<<