Mercato Udinese | Clamoroso Pafundi: è vicino al prestito al Losanna

Come scrive Di Marzio, il talento della Nazionale U20 è a un passo dal trasferirsi in prestito alla squadra che milita in Serie A svizzera

Clamorosa svolta nella trattativa per il prestito di Simone Pafundi. Infatti, come scrive Gianluca Di Marzio, tramontata l'ipotesi Reggiana, ora il talentino classe 2006 è molto vicino al Losanna. Il club, che milita nella Super League svizzera, dovrebbe prendere il giovanissimo fantasista dell'Udinese in prestito per 6 mesi.