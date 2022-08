Notizie Udinese | Clamoroso: bianconeri a stelle e strisce?

Stando a quanto si apprende da noti ambienti finanziari legati newyorkesi, la famiglia Pozzo sarebbe in discussione con una cordata di affaristi americani per la cessione dell'Udinese. Il gruppo in questione sarebbe una Spac, cioè uno strumento finanziario che negli States sta avendo successo nel mondo dello sport. Nell’operazione sarebbe coinvolto anche 890 Fifth Avenue Partners Llc, un gruppo finanziario newyorkese specializzato in media e sport. Il passaggio di proprietà potrebbe portare ad una quotazione della società friulana in borsa a Wall Street, come società quali la Vecchia Signora e i giallorossi in Serie A. Le discussioni sarebbero, tuttavia, in una fase molto preliminare e resta da verificare la fattibilità dell’operazione di quotazione su una piazza finanziaria.