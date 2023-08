Udinese – La classifica si smuove / Tante note positive: la rassegna

Il team allenato da Andrea Sottil continua a fare la differenza sia in entrata che in uscita sul mercato, ma ieri il vero punto importante è quello arrivato sul campo. Finalmente la classifica si smuove ed oltre all'importanza del primo risultato positivo nel torneo, c'è anche una prestazione di grande livello contro un buon team.

Il tecnico Andrea Sottil alla fine del match non ha nascosto la sua felicità sulla partita giocata dalla squadra. Sin dai primi minuti l'Udinese è entrato in campo con il piglio giusto ed infatti ha continuato a fare la differenza e mettere in difficoltà la società di Salerno. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna <<<