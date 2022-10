Udinese – La classifica sorride, ma non c’è pausa: rassegna stampa

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro. Dopo il buon match giocato ieri contro i biancocelesti di Maurizio Sarri, la testa passa alla seconda competizione in programma: la Coppa Italia . Il prossimo avversario non sarà semplice, visto che stiamo parlando di una squadra che sta vivendo un ottimo momento di forma, il Monza di Silvio Berlusconi.

Sono diverse le novità in vista del match di mercoledì sera. Tutto può ancora cambiare da un momento all'altro e soprattutto in Coppa ci sarà la grande chance di poter sperimentare. Ecco come potrebbe scendere in campo la squadra di Andrea Sottil, spazio alle seconde linee <<<