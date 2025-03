Udinese News – Colantuono: “Udinese? Ottimo campionato…”

"Il campionato è ancora in corso, e nonostante il passo falso di Verona abbia rappresentato un duro colpo per la squadra, Colantuono invita a non perder d'animo: "Dal mio punto di vista, si tratta di un incidente di percorso. Un errore ci può stare nell'arco di un torneo, una partita che forse molti non si aspettavano. Riguardo alla qualificazione alle coppe, credo che ci sia ancora tutto il tempo per rialzarsi".