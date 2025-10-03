Udinese News – Nuova collaborazione per il club! I dettagli ufficiali

L'Udinese ha appena portato a termina una nuova collaborazione: ecco le dichiarazioni ufficiali del club bianconero

Lorenzo Focolari Redattore 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 12:46)

L'Udinese ha reso noto il nuovo accordo biennale tra la sezione "ospitalità" di Udinese Calcio e il gruppo vinicolo Agricole Gussalli Beretta. Questa collaborazione farà in modo che i vini delle sette cantine del gruppo Gussalli Beretta siano serviti nei menù dedicati agli ospiti delle aree Sky Box e President Club all'interno della Udinese Club House.

“Questa alleanza è un passo significativo nel potenziamento della nostra proposta di hospitality. La qualità dei vini del gruppo Agricole Gussalli Beretta si integra perfettamente con l'esperienza culinaria che desideriamo offrire ai nostri clienti. Combiniamo il meglio della tradizione vinicola italiana con l'innovazione che distingue la Udinese Club House. Questa è un'opportunità per rafforzare il legame tra sport, territorio e cultura gastronomica, rendendo ogni giorno di partita un'esperienza straordinaria e memorabile", ha dichiarato Gianluca Pizzamiglio, Direttore dell'Area Marketing, Hospitality ed Eventi di Udinese Calcio.

Di seguito le osservazioni di Stefano Berger, Marketing Manager di AGB Selezione, ramo commerciale di Agricole Gussalli Beretta: “L'unione delle nostre sette aziende vinicole con Udinese Club House unisce qualità superiore, passione, tradizione e ricercatezza. Valorizzare i migliori terroir per proporre vini di prestigio e autentiche rappresentazioni del territorio è sempre stata la nostra missione; questa collaborazione è per noi un'importante opportunità per comunicare questi valori, deliziando chi, insieme alla passione per lo sport, saprà apprezzare sofisticati abbinamenti enogastronomici. ”

