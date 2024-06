Udinese | Collavino: “Da 30 anni siamo un’eccellenza nel settore scouting”

Il direttore generale dei friulani ha parlato in occasione della nuova partership siglata con Driblab per l'implemento del settore scouting

"In questo senso, la partnership con Driblab è strategica e ci darà l'opportunità di capitalizzare in modo ancora più efficace il nostro know-how nell'ambito del processo di selezione dei calciatori, grazie alla possibilità di archiviare sempre più dati, ma anche nell'ambito dell'analisi dei dati in tutti i reparti dell'area sportiva, che è funzionale non solo per la ricerca, ma anche per lo sviluppo dei calciatori. Da 30 anni siamo un'eccellenza nel settore scouting e questa collaborazione ci consentirà di offrire ai nostri talenti un ulteriore e prezioso strumento di lavoro”