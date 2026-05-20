Franco Collavino ha fatto il punto alla cena dell'AUC che si è svolta a Trecesimo. Un momento importante e di contatto con i tifosi con cui è anche possibile iniziare a scrivere il futuro. L'Udinese ha voglia di confermarsi protagonista nel corso della prossima stagione e di conseguenza può essere solo questione di tempo prima che arrivino delle informazioni importanti a riguardo. Non perdiamo un secondo e passiamo alle dichiarazioni del direttore generale che ha fatto un punto sul club e sul suo futuro anche dal punto di vista dirigenziale, con la famiglia Pozzo che sembra essere sempre intenzionata a guidare la società a lungo.

Le parole della famiglia Pozzo

Giampaolo Pozzo

"Ringrazio tutti i tifosi anche a nome del patron Giampaolo Pozzo, che è sempre la nostra guida ed il nostro riferimento. Soprattutto quest'anno che festeggiamo i 130 anni di storia di questo club. Siamo molto contenti di questo finale di campionato ed è un bel momento prima di iniziare la prossima stagione. Non dimentichiamo che si tratterà della 32esima consecutiva nella massima serie del calcio italiano". L'Udinese ha ben chiaro il suo futuro e dopo qualche stagione di alti e bassi sembra aver finalmente trovato la continuità necessaria. Ecco tutti i dettagli.