News Udinese | Collavino: “Fabio dovrà puntare esclusivamente a salvarsi”

"Conferenza stampa complessa e sfidante per tutti quanti. Il nuovo allenatore non ha bisogno di alcuna presentazione, visto che lo conoscete tutti bene. Ci tengo a ringraziare mister Cioffi con cui abbiamo condiviso un percorso tortuoso e in salita. Adesso è il momento di Fabio a cui affidiamo la squadra in un momento davvero sfidante per l'Udinese. L'abbiamo scelto per le sue capacità tecniche, la sua dedizione e mentalità perché crediamo possa dare un contributo davvero importante oltre che dei valori. Gli affidiamo la squadra in un momento non semplice e dovrà puntare esclusivamente a salvarsi. La condizione non è semplice ma nemmeno impossibile. Chiedo a tutti di concentrarsi sulle ultime gare restanti senza pensare a polemiche o possibili ricostruzioni. Ringrazio i tifosi per il supporto che ci hanno dato fino a qui e per tutta la passione che metteranno per sostenere la squadra fino alla fine, A Verona abbiamo perso una sfida importante e per vincere abbiamo bisogno del contributo di tutti".