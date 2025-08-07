Udinese News – Collavino e Inler sul nuovo futuro attaccante

Manca un attaccante all’Udinese e Collavino e Inler sono intervenuti con alcune dichiarazioni al riguardo: le parole

Nel giorno in cui è stata presentata la nuova maglia, tutti erano ancora rivolti al repentino addio del Capitano Florian Thauvin. Tuttosport riporta le parole del Direttore Generale Collavino e del Direttore Tecnico Gokhan Inler. Entrambi hanno sottolineato la forte intenzione dell’attaccante di tornare in Francia.

Il Dg afferma: «Volevamo continuare a costruire un’Udinese attorno a Thauvin, ma abbiamo ritenuto controproducente tenerlo qui, considerando la sua determinazione a ritornare in Francia. Dobbiamo andare avanti, abbiamo un mese di calciomercato e non vogliamo essere impreparati. Stiamo esaminando numerosi giocatori dopo aver già effettuato alcune buone operazioni in entrata. Stiamo accelerando i piani per essere pronti per la stagione».

Anche Inler, responsabile del settore tecnico, conferma il desiderio di tenere il capitano: «Abbiamo cercato di convincerlo, ma quando un calciatore desidera fare un cambiamento, è difficile fermarlo. Ha preso la sua decisione, ma non dobbiamo piangere sul passato e dobbiamo guardare avanti. I ragazzi e l’allenatore sono rimasti colpiti, ma si stanno concentrando sulla preparazione». Riguardo all’acquisto di uno o due attaccanti? «Vedremo, dobbiamo ingaggiare al più presto un calciatore che si integri con le caratteristiche che cerchiamo e che dia il massimo per questa società e per i suoi tifosi». Le ultime di mercato Zaniolo in arrivo? Tutti i dettagli sull’affare<<<