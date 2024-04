News Udinese | Collavino: “Non c’è ancora una dato per il recupero”

Franco Collavino è intervenuto a proposito della possibile data per la conclusione del match con la Roma, spiegando a Sky Sport che “Non ci sono ancora ipotesi”. Questo il suo racconto della vicenda successa l'altro ieri: “Direi innanzitutto che sono stati attimi di grande apprensione, non soltanto per me ma per tutti quanti, perché assistere dal vivo e da pochi passi a scene come quelle accadute ieri non è piacevole, ci lascia sgomenti. Inizialmente sembrava che il ragazzo accusasse qualche problema muscolare, poi quando il portiere della Roma ha fatto dei segnali e attirato l’attenzione delle due panchine si è capito che poteva essere qualcosa di più serio e subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi che, devo dire, fortunatamente ha agito e ha funzionato tutto molto bene. Oggi possiamo fare un sorriso dopo la grande paura”.