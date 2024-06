News Udinese | Collavino sulla Primavera: “Risultato insperato. Bravi!”

Il direttore generale Franco Collavino si è complimentato con la Primavera per la promozione ottenuta ieri col 2-0 sul Venezia in finale playoff. Un traguardo importante per i bianconeri che possono continuare in un campionato più competitivo il percorso di crescita dei propri ragazzi.

"Complimenti ai ragazzi della nostra Primavera per questo grande traguardo. Un plauso a mister Bubnjic, ai ragazzi, allo staff ed al responsabile del settore giovanile Angelo Trevisan per un risultato che da valore al lavoro di tutto il vivaio. Tornare prontamente in massima serie era un obiettivo ma non un obbligo. Questo è un gruppo molto giovane con diversi ragazzi sotto età di cui la quasi totalità ha fatto tutta la trafila nelle nostre squadre sin da bambini. Questo è un valore aggiunto per il senso di appartenenza di tanti ragazzi friulani. Non solo, speriamo anche che un giorno possano essere i campioni di domani per la prima squadra. Bravi!”