News Udinese | Collavino: “Questa è stata la stagione più difficile”

E' tempo di bilanci in casa Udinese. Una salvezza guadagnata all'ultima giornata che il Direttore Generale bianconero, Franco Collavino , ha analizzato. “È stata una stagione davvero complicata ma ce l’abbiamo fatta. Era importante condurre in porto la nave nonostante i tanti problemi da risolvere. Conquistare la salvezza significa permettere all’Udinese Calcio di entrare nella storia. 30 anni di Serie A rappresentano un traguardo davvero prestigioso , nessun altro club di provincia può vantare la stessa continuità nella massima serie. Siamo orgogliosi di questo prima di tutto per i nostri tifosi, che ci hanno seguito con passione attaccamento per tutta la stagione, ma anche per la famiglia Pozzo, che ci teneva a raggiungere questo storico obiettivo all’interno di una gestione quarantennale”.

Il direttore sullo stadio: “Certamente, questo è uno degli elementi sui quali abbiamo lavorato parecchio negli ultimi anni. Le infrastrutture sono fondamentali per sostenere un progetto come quello dell’Udinese. Poi c’è ovviamente anche la progettualità tecnica che è comunque sempre stata solida. Ogni anno siamo riusciti a portare dei giocatori che poi sono diventati importanti a livello internazionale”.

Sul mercato: “Credo ci sia la necessità di un intervento generale. Anche nelle difficoltà di questa stagione alcuni talenti sono comunque emersi. Nell’ultimo mercato di gennaio avevamo ricevuto grandi richieste per cedere alcuni giocatori.Non sarà facile trattenerli in estate. Questo non significa che non rafforzeremo la squadra in tutti reparti. Andremo a colmare le lacune e migliorarci soprattutto dove sono emerse le maggiori lacune”.