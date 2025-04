Notizie Udinese – Collavino: “I ragazzi sono estremamente motivati…”

Il dirigente generale Franco Collavino ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo il momento della squadra e l'importanza di tutti i tifosi

Lorenzo Focolari Redattore 17 aprile 2025 (modifica il 17 aprile 2025 | 15:20)

L’Udinese non ha affatto abbassato la guardia, e la squadra non è già in vacanza. A tranquillizzare i tifosi è stato il Direttore Generale Franco Collavino, che ha parlato durante la serata di festeggiamenti per i 50 anni dell’Udinese Club Spilimbergo.

“Con il vostro sostegno e quello di tutta la tifoseria, la squadra non si sente mai sola. Il vostro contributo è fondamentale per la crescita dell’Udinese. Mancano solo sei partite alla conclusione del campionato e vi assicuro che i ragazzi sono estremamente motivati e non si stanno lasciando andare".

Collavino chiude: "Affronteremo queste sei sfide come se fossero delle finali. Il nostro obiettivo è chiudere la stagione nel modo migliore possibile e avviarci al prossimo torneo con rinnovata forza e fiducia”. Le ultime notizie del mercato friulano: Solet via? Pozzo sfida Marotta per il sostituto