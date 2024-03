News Udinese | Collavino: “Ci ritroviamo nell’impegno dei calciatori”

Il Direttore Generale dell'Udinese, Franco Collavino , ha parlato a TV12 del momento difficile che stanno attraversando i bianconeri. "L'auspicio più grande lo troviamo nel lavoro dei ragazzi nella quotidianità. I risultati non sono soddisfacenti e nemmeno le prestazioni in campo ci soddisfano completamente. Però ci ritroviamo nell 'impegno dei calciatori e nell'abnegazione dello staff tecnico che è al fianco della squadra".

Il direttore poi ha concluso: "C'è bisogno di sicurezza, che potrebbe portarci a trovare punti nella difficile trasferta di lunedì sera e nella prossima partita casalinga contro il Torino. In altre parole stiamo lavorando sodo per preparare queste partite in maniera adeguata e soprattutto per regalare ai nostri tifosi le soddisfazioni che meritano".