Udinese – Collavino: “Runjaic? Ottima etica del lavoro…” Le parole

Il direttore generale Franco Collavino ha rilasciato delle dichiarazioni sulla squadra di Runajci e il tecnico stesso

Lorenzo Focolari Redattore 20 marzo - 11:10

Il Direttore Generale dell'Udinese, Franco Collavino, in un'intervista ha affrontato vari temi, tra cui il rendimento della squadra di Runjaic. Ecco il motivo per cui sorridere di questa ottima stagione secondo Collavino: "Stiamo giocando un buon campionato e abbiamo già raggiunto la fondamentale soglia dei 40 punti. Questo ci permette di affrontare le ultime partite con serenità, impegnandoci con determinazione ma anche con la spensieratezza necessaria per ottenere risultati importanti. Vedremo se riusciremo a raggiungere le squadre che ci precedono".

Collavino prosegue:" L'obiettivo del club, ha aggiunto, è chiaro: "Vogliamo tornare in Europa. È un sogno, ma dobbiamo trasformare i sogni in obiettivi e stiamo lavorando intensamente per questo".

Infine, ha commentato sulla scelta dell'allenatore Runjaic, definendola una scommessa vinta: "È un tecnico che ci ha colpito fin da subito e che continua a convincerci sempre di più. Possiede una notevole cultura e un'ottima etica del lavoro; con lui si parla sempre di calcio ed è costantemente focalizzato su come migliorare. Ha dimostrato una notevole flessibilità tattica, e rappresenta una grande sicurezza per noi".