News Udinese | Collavino: “La sconfitta a tavolino non è una soluzione”

Il direttore generale dell'Udinese Franco Collavino ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito al Caso Maignan . "Stiamo collaborando con le forze dell'ordine per individuare questi soggetti che si sono resi protagonisti di questo grave episodio" .

"Abbiamo iniziato questa collaborazione già a partita in corso e come società siamo fortemente intenzionati a individuare i responsabili e lo faremo in maniera energica. Per fortuna abbiamo la possibilità di lavorare all'interno di uno stadio all'avanguardia con più di 300 telecamere tra interno ed esterno.