Udinese – Collovati: “La squadra può fermare l’Inter…” Le parole

Fulvio Collovati, ex difensore di Inter e Udinese, ha rilasciato alcune riflessioni sulla partita di domenica tra la squadra di Inzaghi e quella di Runjaic, sul possibile risultato: "l’Udinese ha le carte in regola per cercare di strappare un buon risultato allo stadio di San Siro. "Credo che possa addirittura fermare l'Inter nella sua corsa verso lo scudetto. Ho seguito attentamente tutte le gare casalinghe dei nerazzurri e spesso li ho visti in difficoltà. Negli ultimi tempi, ad esempio, hanno faticato contro il Genoa, la Fiorentina e il Monza.