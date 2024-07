Udinese-Colonia / Le formazioni ufficiali: Success torna titolare

Tutto pronto in Austria per la prima sfida di valore davvero importante nella prestagione del club bianconero. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto in Austria per la prima sfida di valore davvero importante nella prestagione del club bianconero. Oggi si giocherà contro il Colonia. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le ultime e soprattutto quali saranno gli undici titolari per ogni squadra: ecco le formazioni ufficiali del match tra l'Udinese e il club tedesco.