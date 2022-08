Udinese | 3 nuovi colpi della Salernitana che possono impensierire Sottil

1 di 3 Tre armi in più

Mancano pochi giorni alla delicata sfida della Dacia Arena che vede contro Udinese e Salernitana. Gli uomini di Sottil ci arrivano orfani di Soppy, appena partito direzione Bergamo, ma con un Destiny Udogie in più, da poco rientrato da Londra. Nicola invece può contare su tre nuovi innesti , arrivati in Campania nelle scorse ore e pronti al debutto.

Super colpo per i granata che dopo Candreva firmano un altro italiano dal livello assoluto. Maggiore lascia lo Spezia da capitano più giovane della storia del club ligure, dopo 6 anni e 176 presenze, nelle quali ha siglato 14 reti: l'ultima proprio ai friulani lo scorso maggio. Il classe '98 è già abile e arruolabile per la gara di sabato, con il borsino di una sua partenza da titolare in forte crescita. Occhio al suo dinamismo e alla sua capacità di calciare da fuori. Ma Nicola ha altre opzioni da sfoggiare, ecco di chi parliamo <<<