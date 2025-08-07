Tra le negoziazioni 'intense' di mercato, la Gazzetta dello Sport menziona quella che potrebbe far approdare l'attaccante Jesper Karlsson all’Udinese. Il calciatore svedese sta per lasciare il Bologna, dove Italiano ha cercato di utilizzarlo anche nella posizione di trequartista.
Notizie Udinese – Colpo in arrivo da Bologna? Le ultime di mercato
Continuano i movimenti di mercato per trovare i giusti profili all’interno dell’attacco friulano: da Bologna ci potrebbero essere sviluppi
Dopo l'esperienza in prestito al Lecce lo scorso gennaio, potrebbe aprirsi per lui una nuova opportunità a Udine. Di conseguenza l’Udinese troverebbe un attaccante con voglia di mettersi in luce in Serie A.
Karlsson potrebbe dare una mano a Davis e Bayo e Runjaic potrebbe sfruttare la sua versatilità per avere più attaccanti da schierare all’interno di una partita. Le ultime di mercato Zaniolo in arrivo? Tutti i dettagli sull’affare<<<<
