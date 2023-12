Notizie Udinese – Colpo basso sulle fasce, un titolare alza bandiera bianca

Colpo basso sulle fasce, il titolare era pronto per rientrare sull'out di destra ma dovrà restare ai box per ancora diverso tempo: il punto

Colpo basso sulle fasce per l'Udinese di Gabriele Cioffi. Il titolare alza bandiera bianca anche in vista di questo weekend ed adesso occorre trovare una soluzione il prima possibile. Il calciatore che non potrà essere presente si era messo in mostra all'inizio di questo nuovo corso, ma un infortunio pare averlo rallentato più del dovuto.