Udinese – Pozzo sogna il colpo da urlo. Si può fare e come: ecco le cifre!

Si può fare. Vietato porsi limiti. L'Udinese sta svolgendo un'ottima sessione di mercato. Pierpaolo Marino non riesce a trovare un attimo di pace. Marco Silvestri è ufficialmente il nuovo portiere dell'Udinese. La partenza di Juan Musso aveva lasciato uno slot libero che doveva essere riempito. Scuffet molto probabilmente andrà via. Tenerlo come terzo portiere non servirebbe a nessuno. Glik è in arrivo. Larsen giorno dopo giorno sembra sempre più destinato a lasciare Udine. Ma questa è un'altra storia. Concentriamoci sul fenomeno del momento. Sognare si può e noi non vogliamo svegliarci.Ecco tutte le cifre dell'operazione <<<