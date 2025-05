Udinese – Clamoroso colpo di scena: i Pozzo cedono la società

Un vero e proprio colpo di scena o meglio una rivoluzione storica sotto tutti i punti di vista. L’Udinese sta per cambiare proprietà

L’Udinese sta per cambiare definitivamente proprietà. La società gestita dalla famiglia Pozzo é pronta a ricevere un nuovo patron o meglio un nuovo gruppo che si occuperà del team che milita da 30 stagioni consecutive nella massima serie del nostro calcio. Un colpo di scena che in pochi si aspettavano, anche se diverse stagioni molti gruppi hanno provato a dire la loro. Tutti i dettagli sulla società pronta a prelevare le quote.