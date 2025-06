Con il Napoli che continua a portare avanti la trattativa per Lorenzo Lucca, anche l'Udinese sta agendo con prudenza per individuare un possibile sostituto. Come già accaduto con il nuovo acquisto Bertola, in attesa di ufficializzare il trasferimento di Bijol, poi passato al Leeds, i bianconeri stanno intensificando i contatti per Jesse Sargent, giocatore del Norwich.