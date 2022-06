Notizie Udinese – Il colpo di scena / Gotti pronto per la firma sul contratto

Il team bianconero si avvicina alla prossima stagione, stiamo parlando di una squadra che vuole continuare a sorprendere: i dettagli

Il team bianconero ha iniziato a lavorare in vista della nuova stagione. Sono moltissime le cose cambiate nelle ultime due settimane. Della grandissima prestazione e squadra scesa in campo a Salerno potrebbe restare ben poco. In uscita, oltre che il tecnico Gabriele Cioffi, sembrano esserci anche altri due componenti fondamentali come Gerard Deulofeu (miglior marcatore della stagione con 13 gol) e Nahuel Molina (il difensore con più gol di tutta la Serie A). La nuova guida tecnica sembra finalmente avere un nome ed un cognome, stiamo parlando di Andrea Sottil. Nelle prossime ore, però, potrebbe esserci un'incredibile novità che riguarda un ex bianconero. Tutti i dettagli sulla trattativa dell'ultimo minuto.