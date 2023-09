Udinese / Colpo di scena incredibile: cambia (di nuovo) il capitano

Il nuovo capitano

Roberto Pereyra potrebbe diventare (di nuovo) il capitano dell'Udinese. In un momento difficile come questo occorre una guida che possa condurre la squadra al successo. La fascia di conseguenza potrebbe passare dalle braccia di Walace a quelle del Tucu. Con tanto di titolarità per il calciatore argentino già nel prossimo incontro. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i voti assegnati ieri pomeriggio. Ecco le pagelle di Udinese-Fiorentina <<<