Udinese – Come è andato l’esordio di Thauvin? Tutti i dettagli

L'esordio di Thauvin con la maglia del Lens è uno dei momenti più interessanti nel corso dell'ultima giornata. Tutti i dettagli sul match
L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ma nel frattempo c'è stato l'esordio di Florian Thauvin con la nuova casacca del Lens. Il francese ha messo a referto anche i suoi primi minuti nel corso di questa stagione, non dimentichiamo che non aveva fatto l'esordio con l'Udinese per via di un problema al piede iniziato lo scorso Marzo.

Nel primo match va segnalato un assist messo a referto e la vittoria per 2-1 contro il Lipsia. Una partita decisamente importante ed un risultato di primissimo livello in vista dell'inizio della prossima stagione.

