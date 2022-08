News Udinese | Come cambia la fascia destra dopo l’addio di Soppy

L'erede principale per il ruolo di titolare è Festy Ebosele. Il laterale arrivato dal Derby County ha tutte le carte in regola per non far rimpiangere la doppia partenza di Soppy e Molina. Terzino di spinta, ha mostrato fin da subito doti eccezionali sia atletiche che fisiche. La sua capacità di arrivare sul fondo e di reggere i ritmi asfissianti di un campionato competitivo come la Championship, gli sono costati lo scorso anno il soprannome di "pupillo di Rooney". L'ex attaccante dello United, ora allenatore del club inglese, non lo ha mai tolto dal campo: Ebosele ha raccolto infatti 37 presenze, siglando due gol e un assist. Ora tocca a Sottil puntare su di lui, anche se già nel precampionato ha mostrato di che pasta sia fatto. Prima col Bayer Leverkusen, quando si è guadagnato il rigore poi trasformato da Pereyra, poi contro il Chelsea, quando ha retto alla grande il doppio confronto con Chilwell e Ziyech. Il match di sabato contro la Salernitana sarà già un ottimo test per valutare il suo inserimento nello schema tattico friulano. Ma passiamo alle alternative <<<