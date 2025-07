Il mercato estivo è ancora lungo e l'attacco bianconero ha bisogno di ulteriori rinforzi per la prossima stagione

Lorenzo Focolari Redattore 31 luglio - 12:14

Thauvin continua a essere il punto centrale dell'attacco della squadra bianconera anche per la stagione '25-26. Il completo recupero fisico di Davis, il cui talento è già conosciuto, rappresenterebbe un grande vantaggio se dovesse durare. Sfortunatamente, nessuno in casa bn è ottimista, tanto che si sta cercando un’alternativa a Lucca. Il calciatore polacco Adam Buksa, 29enne del Midtjilland noto a Runjaic insieme al giovane Sebastiano Esposito, ex Empoli ma di proprietà dell’Inter, sembrano contendersi la posizione, per la quale la spesa potrebbe arrivare a circa 10 milioni di euro.

Il ricordo di Lucasz THEODORCZYK è ancora vivo nella mente dei tifosi bianconeri, che si mostrano un po’ scettici sulle potenzialità del giocatore polacco. Il rischio è quello di costruire una squadra con elementi provenienti dal campionato polacco, che, pur con tutto il rispetto, non è considerato tra i più prestigiosi in Europa. Si attende il riconoscimento di Iker Bravo come seconda punta, mentre cresce l'interesse per l'ex Watford Bayo, il cui valore sarà messo alla prova in partite che contano, rispetto alle semplici amichevoli di agosto.

Anche per El Nino e il connazionale Pizarro le opportunità sembrano scarse, il che fa presagire un futuro diverso per loro, mentre per Brenner si cerca di evitare una perdita economica. Servono 8 milioni per il brasiliano, complice un inevitabile attaccamento, potrebbe rimanere in rosa sperando in un inatteso rilancio delle sue ambizioni. In totale si prevede la presenza di 5 attaccanti più Davis nella rosa. L'auspicio è di ottenere anche un supporto, seppur parziale, da Gerard Deulofeu, al quale auguriamo di raggiungere gli obiettivi desiderati.