Udinese / Come gioca Cannavaro? Ecco il modulo del nuovo mister

L'allenatore campano ha usato vari schierament in carriera: il più utilizzato è però un modulo caro ai friulani

Riccardo Focolari Redattore 22 aprile - 15:58

L'Udinese sta attraversando un periodo nero in campionato. In casa non vince da dicembre, mentre in trasferta l'ultima gioia è quella dell'Olimpico contro la Lazio. Nemmeno Cioffi è riuscito a dare una sterzata positiva all'annata bianconera. Per questo motivo, Cannavaro in panchina ha tutto da guadagnare.

Il suo arrivo può non solo determinare la stagione dell'Udinese, ma potrebbe dare una svolta anche alla sua carriera da tecnico. Il modulo più utilizzato in carriera da Cannavaro è stato il 3-5-2, con numerosi passaggi a gara in corso al 3-4-1-2, schieramenti che, qualora venissero confermati, l'Udinese non dovrebbe nuovamente assimilare, considerato che sono gli stessi usati da Sottil e da Cioffi. Per questo motivo, Cannavaro non avrà l'arduo compito di portare un cambiamento netto col passato, ma solamente di traghettare la squadra verso la salvezza.

La sensazione è che il lavoro di Sottil e Cioffi non verrà affatti accantonato. Magari ci sarà qualche leggero cambiamento a piccole dosi, ma la rosa non verrà snaturata. Proprio per questo,non è da escludere che si possa continuare con un 3-5-2 di base con qualche leggera variante.

