Verso Udinese-Parma | Ecco dove e come la partita tra friulani e emiliani

L'Udinese ha ritrovato un ottimo ritmo nelle ultime partite (un pareggio e tre vittorie consecutive ) cambiando modulo. Da un 3-5-2 Runjaic è passato al 4-4-2 e questo cambiamento ha giovato ai ragazzi e ai risultati ottenuti riuscendo anche a fermare il Napoli al Maradona. Dall'altra parte della barricata c'è un "nuovo" Parma, guidato da Chivu, che ha preso il posto di Pecchia in panchina. I ducali si sono presentati in grande stile, sconfiggendo il Bologna nel derby con un netto 2-0, alimentando così le loro speranze di salvezza in un campionato in cui sono pienamente coinvolti nella lotta per non retrocedere. Andiamo a vedere come e dove vedere la partita.