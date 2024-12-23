Inizia la partita valida per la 17esima giornata di campionato tra Fiorentina e Udinese. Andiamo a scoprire il commento della gara
Inizia l'incontro tra i fiorentini e i friulani. Le due squadre vogliono puntare alla vittoria per conseguire i tre punti. L'Udinese cerca di rialzarsi dalla sconfitta contro il Napoli. Anche la Fiorentina vuole tornare a riassaporare la vittoria dopo la sconfitta a Bologna. Sarà il campo a decidere il verdetto della gara. Andiamo al commento del primo tempo.
Il primo tempoInizia la partita. La Fiorentina parte subito forte attaccando la trequarti avversaria. Giallo per Sottil al quarto minuto: effettua un'incursione in area di rigore e protesta per un mancato rigore. Check del VAR, l'arbitro va a rivedere l'azione al monitor: CALCIO DI RIGORE. MOISE KEAN catalizza dal dischetto che vale l'uno a zero. Dopo 10 minuti l'Udinese prova ad affacciarsi in area avversaria. La squadra di Runjaic cerca di mantenere un baricentro alto, alzando la pressione offensiva. Presunto contatto di mano da parte di un giocatore della Fiorentina in area di rigore: Check del VAR che termina con il proseguimento regolare del gioco. Continua la progressione friulana nel ritmo e nella fase offensiva. 31esimo: Zemura colpisce alto in area di rigore: occasione importante. Dopo un minuto c'è un break della Fiorentina nella difesa dell'Udinese, Kean liscia il palo ma è fuorigioco. Giallo per Zemura al 38esimo. 40esimo Lovric tira alto impensierendo De Gea. Ultimi minuti del primo tempo, Udinese in attacco. Nei 4 minuti di recupero concessi, la Fiorentina prova ad attaccare. Finisce il primo tempo 1 a 0 per i padroni di casa. Passiamo al secondo tempo <<<
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