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Inizia l'incontro tra i fiorentini e i friulani. Le due squadre vogliono puntare alla vittoria per conseguire i tre punti. L'Udinese cerca di rialzarsi dalla sconfitta contro il Napoli. Anche la Fiorentina vuole tornare a riassaporare la vittoria dopo la sconfitta a Bologna. Sarà il campo a decidere il verdetto della gara. Andiamo al commento del primo tempo.

Il primo tempo

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Inizia la partita. Laparte subito forte attaccando la trequarti avversaria. Giallo peral quarto minuto: effettua un'incursione in area di rigore e protesta per un mancato rigore. Check del, l'arbitro va a rivedere l'azione al monitor:Dopo 10 minutiprova ad affacciarsi in area avversaria. La squadra dicerca di mantenere un baricentro alto, alzando la pressione offensiva. Presunto contatto di mano da parte di un giocatore dellain area di rigore: Check delche termina con il proseguimento regolare del gioco. Continua la progressione friulana nel ritmo e nella fase offensiva. 31esimo:colpisce alto in area di rigore: occasione importante. Dopo un minuto c'è un break dellanella difesaliscia il palo ma è fuorigioco. Giallo peral 38esimo. 40esimotira alto impensierendoUltimi minuti del primo tempo,in attacco. Nei 4 minuti di recupero concessi, laprova ad attaccare. Finisce il primo tempo 1 a 0 per i padroni di casa.