Verona-Udinese | Il commento: Bijol porta in paradiso i bianconeri

Nel primo tempo il primo squillo arriva dopo appena un minuto, con Deulofeu forte in pressione a disturbare Montipò in disimpegno. La palla arriva così ad Udogie, bravo nel servire a rimorchio Makengo che da buona posizione spreca calciando alle stelle. L'Udinese continua il forcing ma è il Verona a passare in vantaggio, grazie a un gioiello dello scozzese Doig: mancino al volo da posizione defilata che si insacca sul secondo palo. Non può nulla Silvestri. Al 25' arriva una colossale occasione per Pereyra: Becao vince un contrasto all'limite dell'area e serve l'argentino all'altezza del dischetto. Il Tucu però, non si accorge di essere solo e affretta la conclusione poi ben respinta da Montipò. Occasione anche sul finale per i bianconeri, con Walace stavolta a calciare a lato a porta sguarnita dall'uscita avventata di Montipò.