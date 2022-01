Udinese / Il commento del match: “Beffati nel finale da Immobile”

1 di 3

Primo tempo

Milinkovic, Perez e Walace

Sin dal primo minuto il team di Maurizio Sarri cerca in tutti i modi di imprimere il suo gioco. Bravo l'Udinese ad adattarsi e capire di dover colpire in ripartenza per poter far male alla difesa della società capitolina. Il primo momento decisivo dell'incontro arriva al diciottesimo minuto.

Un cross in mezzo per Muriqi che cerca di anticipare Rodrigo Becao. Il brasiliano è attento e non si fa saltare, salvando il risultato. Il primo tempo continua senza grandi sorprese o spunti interessanti, Savic and co. hanno tenuto il pallino del gioco, ma l'Udinese ha cercato di fare male in contropiede.

L'occasione migliore della prima frazione per le zebrette è sicuramente il tiro di Success. Una conclusione deviata all'interno dell'area piccola. Si conclude sullo 0-0 la prima frazione. Le zebrette non hanno deluso ed anzi hanno difeso in maniera accurata e senza troppi fronzoli. Non perdere il commento della seconda frazione <<<