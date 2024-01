Atalanta-Udinese | Il commento: i soliti errori difensivi condannano Cioffi

Il primo tempo

Prima occasione per l'Atalanta al 12' con Scamacca che calcia di prima sull'assist di Miranchuk: bel tiro a giro che si spegne di poco a lato dalla porta difesa di Okoye. Azione che nasce da un disimpegno sbagliato di Perez. Poco più tardi ancora Dea, sempre con Scamacca che ben imbeccato da Ederson affretta il tiro e sbaglia da pochi metri. L'attaccante della Nazionale non si era accorto della mancata copertura di Kristensen e sciupa così un'occasione clamorosa. Vantaggio meritato dei bergamaschi che al 34' siglano l'1-0 grazie al gol di Miranchuk che chiude un'azione ben avviata da Charles de Ketelaere. Clamorosa occasione per il pareggio un minuto dopo con Ebosele: palla in verticale per l'esterno irlandese che si presenta davanti alla porta bergamasca, ma calcia sui piedi di Carnesecchi. Altra chance per i friulani, questa volta con Lovric che da ottima posizione apre troppo il piattone e non inquadra la porta. Raddoppio atalantino al 45': retroguardia bianconera immobile sulla rimessa laterale battuta in zona d'attacco, De Ketelaere ha tutto il tempo di appoggiare per Scamacca che da due passi incrocia e infila Okoye per il 2-0. Passiamo alla seconda frazione di gioco <<<