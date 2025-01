Udinese-Roma | Finisce con una sconfitta per i friulani: Il commento

É iniziato il match con il fischio di Sozza . Al quarto minuto Tourè è rimasto a terra : il giocatore ha appoggiato il piede male e ne ha risentito il ginocchio destro. Kabasele si è scaldato ed è pronto ad entrare. Tourè è uscito in barella e l'Udinese si è trovata subito in emergenza. Giallo per Celik al 20esimo. Dopo 5 minuti Sava ha parato un grande tiro da fuori area: il portiere si è steso mettendo la palla in corner. Dopo trenta secondi Sava ha trovato un'incertezza mancando una presa facilitando il tiro da dentro l'area per Ndicka : palla fuori. Al 29esimo su un corner per i bianconeri, Kriestensen ha sfiorato la palla da dentro l'area piccola di rigore: tutto sventato da Svilar . Dopo un minuto Pisilli ha staccato da solo di testa non trovando la porta per poco. Giallo per Pellegrini al 36esimo. 37ESIMO GOAL DI LORENZO LUCCA, l'attaccante ha agganciato un cross rimpallato e ha usato il collo per spaccare la porta avversaria da dentro l'aria di rigore: 1 a 0 . Check del VAR prolungato per confermare la posizione dell'attaccante bianconero: Il goal è confermato. Sei minuti di recupero per Sozza. Ci ha provato la Roma nel recupero con Dovbyk che aveva fatto goal ma era fuorigioco. Finisce il primo tempo con l'Udinese in vantaggio per 1 a 0.

Il SECONDO TEMPO

Le squadre sono tornate in campo. Celik fuori, dentro Shomurodov per Ranieri. CALCIO DI RIGORE per la Roma: Kabasele ha allargato un braccio bloccando il pallone a Pellegrini. AL 49ESIMO PELLEGRINI BATTE SAVA DAGLI 11 METRI: 1 a 1. Giallo per Karlstrom al 52esimo per aver fermato la ripartenza della Roma: salterà la prossima sfida in quanto già diffidato. Al 56esimo si era aperto il campo per Payero che ha calciato in bocca a Svilar. Nella ripartenza dopo Pellegrini ha impensierito Sava con tiro da fuoroi. Cambi nella Roma: Baldanzi per El Sharawy. Al 62esimo Sava è uscito su una palla lunga e finisce per colpire El Sharawy: calcio di rigore per Sozza. DOVBYK SPIAZZA SAVA 1 a 2 al 64esimo. Doppio cambio per Runjaic: Lovric e Karlstrom per Atta ed Ekkelnkamp. Dentro Zalewski fuori Rensch. Ultimi cambi per Runjaic: Pafundi e Sanchez per Payero e Rui Modesto: tridente offensivo. Fuori Dovbyk e Pellegrini per Dybala e Cristante. Passano dieci minuti ma la forza d'attacco dell'Udinese non è riuscita a scalfire la difesa capitolina. Triplice fischio di Sozza, la Roma batte l'Udinese 1 a 2.