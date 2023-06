Udinese-Juventus | Il commento del match: Chiesa torna al gol in trasferta

Oggi si scende in campo per l'ultima sfida della stagione. L'Udinese è pronta a dare tutto e partiamo subito con il commento della prima frazione di gioco.

Prima occasione per l'Udinese con Thauvin bravo a pescar con un cross lo stacco di test di Beto. Il portoghese, da buona posizione, spedisce alto. Cresce la Juve. La prima chance dei piemontesi capita sui piedi di Cuadrado che da posizione defilata fa partire una conclusione insidiosa, smanacciata in corner da Silvestri. Clamorosa occasione per la Juve: dagli sviluppi di un calcio d'angolo è Bonucci a colpire la traversa da pochi passi. Finisce così il primo tempo a reti bianche.